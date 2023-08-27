Babası oğluna hiç beklemediği bir anda sürpriz yapınca ortaya bu görüntüler çıktı

Uzun süredir cep telefonu hayali kuran bir çocuk, ailesiyle doğum gününü kutlarken hediye olarak cep telefonu alınca gözyaşlarını tutamadı.

Babası oğluna hiç beklemediği bir anda sürpriz yapınca ortaya bu görüntüler çıktı

Ailesiyle doğum gününü kutlayan bir çocuk, ailesiyle pasta yerken annesi, herşeyden habersiz olan çocuğa doğum günü hediyesi olarak aldıkları cep telefonunu uzattı.

Cep telefonunu gören çocuk gözyaşlarına hakim olamayıp önce annesine uzun uzun sarıldı sonra da babasına sarılarak teşekkür etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KAÇ PARAYA ALDINIZ?"

Hediyeyi gördükten sonra sevinç gözyaşlarına boğulan çocuk, cep telefonunu kutusundan çıkarırken, ailesinin durumunu düşünerek “Kaç paraya aldınız?” diye sordu.

Babası ise küçük çocuğa yanıt olarak “Parasını ne yapacaksın? Boşver” diye yanıt verdi.

"SENELERDİR İSTİYORDU BİR ANDA KARŞISINDA GÖRÜNCE MUTLULUKTAN NASIL AĞLADI."

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri annesi "Senelerdir istiyordu bir anda karşısında görünce mutluluktan nasıl ağladı" notunu düşerek sosyal medyada paylaştı.

Paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, küçük çocuğun mutluluğu izleyenleri tebessüm ettirdi.

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