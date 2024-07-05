Babası ölmesin diye araya girdi kurşunların hedefi oldu

Babası ölmesin diye canından oldu

Olay, 17 Haziran'da Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil atölyesi ve oto galerisi işleten Emrah Görmez (35) ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez, caddede yürürken yanlarına yaklaşan bir araçtan inen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Baba-oğul, vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Emrah Görmez, Denizli Devlet Hastanesi'ne, oğlu Muhammet Hüseyin Görmez ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Hüseyin Görmez, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Baba Emrah Görmez'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.



Saldırıyı gerçekleştiren Melih K. aranırken, olay anında yanında olan İzzet Duman 2 gün sonra polise teslim oldu ve tutuklandı.

Duman, ifadesinde Melih K.'nin kendisine eşinin Emrah Görmez ile ilişkisi olduğunu söylediğini anlattı. Duman, "Yolda karşılaştıklarında Melih K. ve Emrah Görmez birbirlerine silah çekti. Araya girip, 'Babamı vurmayın' diyen Muhammet Hüseyin Görmez'e Melih K.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri isabet etti" dedi.



Olayın ardından Melih K. otomobile binip olay yerinden uzaklaştı.