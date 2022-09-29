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Babası tarafından çakmakla yakılan çocuğun annesi konuştu

Babası tarafından çakmakla yakıldığı iddia edilen çocuğun annesi N. K., “Geldiğinde ateşler içerisindeydi. Ben sormaya başladığımda çocuk ağlamaya başladı. Y. A'yı babasına ayın 19'unda gönderdim. 4 gündür görmüyordu. Y.A.'yı özlediğini söyledi. Ben de gönderdim. Eve geldiğinde bacağını tutuyordu ve ne olduğunu sordum” dedi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 21:00
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Babası tarafından çakmakla yakılan çocuğun annesi konuştu

Babası tarafından çakmakla yakılan çocuğun annesi konuştu
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Babası tarafından çakmakla yakıldığı iddia edilen çocuğun annesi N. K., Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programının ihbar hattına gönderdiği videoyla insanları dehşete düşüren bir iddiada bulundu. Anne N. K., eski eşinin öz çocuklarını çakmakla yaktığını öne sürdü.

"BABAM YAKTI, ÇAKMAKLA YAKTI"

Y. A., nin annesi gönderdiği videoyla yaşananları anlattı. “Geldiğinde ateşler içerisindeydi. Ben sormaya başladığımda çocuk ağlamaya başladı. Y.A.'yı babasına ayın 19'unda gönderdim. 4 gündür görmüyordu. Y. A.'yı özlediğini söyledi. Ben de gönderdim. Eve geldiğinde bacağını tutuyordu ve ne olduğunu sordum. Y. A., yaşananları annesinin çektiği videoda anlatmaya çalıştı. “Babam yaktı, çakmakla yaktı. Ben korktum, kapıya doğru gittim. Beni yakaladı çok acıyor” diye anlattı. Anne ise ihbar hattına gönderdiği videoda sesi titreyerek konuşmasına devam etti. “Eski eşim, ‘bana bağırdı ve benden şikâyetçi olursan, bu suçu senin üstüne atarım” dedi.

N. K., “Çocuğumuza böyle bir şey yaptığı için tabii ki telefonda şikayetçi olacağımı söyledim ve beni tehdit etti.” Anne gönderdiği videoda babanın olaya nasıl tepki verdiğini bu sözleri ile anlattı.

Çaresiz anne, Neler Oluyor Hayatta Programının ihbar hattına başvurarak yardım çağrısında bulundu. “Size başvurdum. Hakan Bey'in çocukları ne kadar sevdiğini ve duyarlı olduğunu biliyorum. Buradan bir çözüm bekliyorum “ dedi. Gönderdiği videoda Anne N. K'nın tek isteği vardı, “Babasının şiddetine uğramaması için, çocuğu korumak için belli şartlar dâhilinde benim gözetiminde görüştürülmesini istiyorum” dedi.

Hakan Ural, bu çağrıya cevapsız kalmadı. “Kesin olarak konuyu sağlamlaştırmak açısından bu haberi yarın tekrar ele alalım. Babaya ulaşamazsak bile konuşalım. Babayı bu kadar zan altında bırakacak bir haberin çağrısını duymama ihtimali yok” dedi.

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