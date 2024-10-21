Babası ve kardeşini bıçaklayıp yanan evde ölüme terk etti

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evdeki kalıntıların arasında baba oğulun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olay, akşam saat 19.30 sularında Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre K.P., evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartıştığı 60 yaşındaki babası Süleyman Pekdemir ve 35 yaşındaki kardeşi Muhammet Pekdemir’i bıçakla yaraladı. Olayın ardından evi ateşe veren şüpheli kaçtı. Baba ve oğlu ise yanan evde can verdi.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, büyük hasar meydana gelen evde baba oğulun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.