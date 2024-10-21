Babası ve kardeşini bıçaklayıp yanan evde ölüme terk etti

Kaynak: İHA
Babası ve kardeşini bıçaklayıp yanan evde ölüme terk etti

Denizli’nin Tavas ilçesinde babası ve kardeşini bıçaklayan bir adam, daha sonra evi de ateşe verdi. İtfaiye ekipleri baba ve oğlunun cansız bedenlerini buldu.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evdeki kalıntıların arasında baba oğulun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olay, akşam saat 19.30 sularında Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre K.P., evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartıştığı 60 yaşındaki babası Süleyman Pekdemir ve 35 yaşındaki kardeşi Muhammet Pekdemir’i bıçakla yaraladı. Olayın ardından evi ateşe veren şüpheli kaçtı. Baba ve oğlu ise yanan evde can verdi.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, büyük hasar meydana gelen evde baba oğulun cansız bedenleriyle karşılaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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