Babası Wanda Nara'dan hızlı çıktı. Yarı yaşındaki karısına yaptıklarından sonra tutuklandı

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Babası Wanda Nara'dan hızlı çıktı. Yarı yaşındaki karısına yaptıklarından sonra tutuklandı

Wanda Nara'nın babası Andres Nara karısına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den sürpriz bir şekilde ayrılma kararı alan Wanda Nara yeni hayatına başlamaya hazırlanırken babasından gelen haberle sarsıldı.

Wanda Nara'nın 67 yaşındaki babası Andres Nara, karısı Alicia Barbasola'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

37 yaşındaki Wanda Nara'nın annesinden ayrıldıktan sonra kızından küçük 35 yaşındaki Alicia Barbasola ile evlenen Andres Nara'nın ağır yaralama ve şiddet suçlarından yargılanabileceği belirtiliyor.

Barbasola'nın ifadesinde de ayrıca bu tür bir olayın ilk defa yaşanmadığını söylediği öne sürüldü.

Tigre'de polis karakolunda tutulan Andres Nara'nın başka bir kadınla ilişkisinin olduğu ve bu ilişkinin yazışmalarının ortaya çıkmasının ardından tartışmann yaşandığı belirtildi.

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