Babasın döverek öldüren oğul tutuklandı

Olay, dün akşam Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında gerçekleşti. 47 yaşındaki Aysel A. eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.'yı yerde hareketsiz yatarken bularak 112 ve polise haber verdi.

Eve ulaşan 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri adamın öldüğünü belirledi. Yaşamını kaybeden adamın başında ve yüzünde darbeden dolayı yaralanma olduğunu gören polis ekipleri, evde bulunan 27 yaşındaki oğlu Ufuk A.'yı sorguladı.

Sorgulamada babasıyla kavga ettiğini itiraf eden Ufuk A., babasını ittiğini ancak öldüğünden haberi olmadığını söyledi.