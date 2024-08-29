Babasın döverek öldüren oğul tutuklandı

Kaynak: İHA
Babasın döverek öldüren oğul tutuklandı

Bursa İnegöl'de bir evde meydana gelen kavgada babasını darp ederek öldüren oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında gerçekleşti. 47 yaşındaki Aysel A. eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.'yı yerde hareketsiz yatarken bularak 112 ve polise haber verdi.

Eve ulaşan 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri adamın öldüğünü belirledi. Yaşamını kaybeden adamın başında ve yüzünde darbeden dolayı yaralanma olduğunu gören polis ekipleri, evde bulunan 27 yaşındaki oğlu Ufuk A.'yı sorguladı.

Sorgulamada babasıyla kavga ettiğini itiraf eden Ufuk A., babasını ittiğini ancak öldüğünden haberi olmadığını söyledi.

Son Haberler
Edirne’de 48 kaçak göçmen yakalandı
Edirne’de 48 kaçak göçmen yakalandı
Yaktın bizi Savic. Trabzonspor'un Avrupa macerası son buldu
Trabzonspor'un Avrupa macerası son buldu
İznik'teki orman yangınında 80 hektar alan zarar gördü
İznik'teki orman yangınında 80 hektar alan zarar gördü
Babasın döverek öldüren oğul tutuklandı
Babasın döverek öldüren oğul tutuklandı
Şırnak'ta yaban keçisi avına 660 bin TL ceza
Şırnak'ta yaban keçisi avına 660 bin TL ceza