Kaynak: İHA
Babasına uyuşturucu içirip istismar etti iddialarına açıklama

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişinin babasını uyuşturucu madde içirip istismar ettiği iddiaları, kaymakamlık tarafından yalanlandı.

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde Şarkikaraağaç ilçesine bağlı bir köyde bir şahsın babasını uyuşturucu madde içirip istismar ettiği iddiaları üzerine Şarkikaraağaç Kaymakamlığı’ndan resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın asılsız olduğu vurgulandı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde böyle bir olay yaşanmamış olup, paylaşım içeriğinde bahsedilen iddialar tamamen asılsızdır" denildi.

Kamuoyunun yanıltıcı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi gerektiği belirtilirken, bu tür haberlerin toplum huzurunu bozabileceğine dikkat çekildi.

