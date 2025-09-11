Babasının değil, Bahçeli’nin elini öpmüştü… Getirildiği mevki şoke etti!

Gece yarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyetteki il müdürlüklerinde değişim gerçekleşti. 37 ilin emniyet müdürü değişirken içlerinden biri ise dikkat çekti. 15 Temmuz 2024'te Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelen Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Emniyet Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 37 ilin emniyet müdürü değişirken, 22 emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPTÜ, GETİRİLDİĞİ MEVKİ ŞOKE ETTİ

Atamaların içinden bir isim ise dikkat çekti. Erdoğan'ın imzasıyla Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz de Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 15 Temmuz 2024'te Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle Karadeniz, gündemde yer edinmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi ile yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürleri tebrik ederek, görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine de teşekkür etmişti.