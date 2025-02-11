Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: DHA
Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta 29 yaşındaki oğlu T.Y.'nin sırtından bıçakladığı 53 yaşındaki Zeki Yılmaz hayatını kaybetti.

Uşak'ta oğlu T.Y.'nin (29), sırtından bıçakladığı Zeki Yılmaz (53) hayatını kaybetti. T.Y. gözaltına alındı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Yaren Sokak'ta meydana geldi. T.Y. henüz belirlenemeyen nedenle babası Zeki Yılmaz'ı sırtından bıçakladı. Yılmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. T.Y. ise gözaltına alındı.

T.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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