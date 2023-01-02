Özge Ulusoy sevgilisine teşekkür etti. Babasını trafik kazasında kaybetmişti

Babası Haydar Ulusoy'u geçtiğimiz günlerde trafik kazasında kaybeden manken Özge Ulusoy, sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Ulusoy'un sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na attığı mesajla duygulandırdı.

Zor dönemden geçen ünlü manken, sevgilisiyle fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Ulusoy, "Bu yılı geride bırakırken en zor günlerimde yanımda olan bazı insanlar var teşekkür etmem gereken... Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Ama en büyük teşekkürüm sana; her düştüğümde koluma girip kaldıran, güç verip kendime getiren, yol gösteren, elimden tutup zor adımları benimle atan yol arkadaşım" dedi.

Sözlerine devam eden Ulusoy şöyle konuştu: Bunları sana söylüyorum hatta buraya yazdım diye kızacaksın da belki ama herkesin önünde de teşekkür etmem gerek. Ne şanslıyım ki hayırlı bir evlat, dürüst, merhametli, adaletli bir insan ve en önemlisi pırlanta gibi bir kalp benim yanımda... İyi ki varsın. Ömrüm boyunca dualarımdasın. Güzel ruhların birbirini bulduğuna emindim hep öyle de oldu. Nice Mutlu yıllarımız olsun inşallah. Kalbim senin. Allah bizi nazarlardan korusun."



