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Özge Ulusoy sevgilisine teşekkür etti. Babasını trafik kazasında kaybetmişti

Ankara'da bir cipin çarpması sonucu babasını kaybeden ünlü model Özge Ulusoy, zor günleri atlatmaya çalışıyor. Ulusoy kötü günlerinde destek olan iş insanı sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na sosyal medya hesaplarından teşekkür etti.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 10:26
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Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na teşekkür etti

Özge Ulusoy sevgilisine teşekkür etti. Babasını trafik kazasında kaybetmişti
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Babası Haydar Ulusoy'u geçtiğimiz günlerde trafik kazasında kaybeden manken Özge Ulusoy, sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Ulusoy'un  sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na attığı mesajla duygulandırdı. 

Zor dönemden geçen ünlü manken, sevgilisiyle fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. 

Ulusoy, "Bu yılı geride bırakırken en zor günlerimde yanımda olan bazı insanlar var teşekkür etmem gereken... Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Ama en büyük teşekkürüm sana; her düştüğümde koluma girip kaldıran, güç verip kendime getiren, yol gösteren, elimden tutup zor adımları benimle atan yol arkadaşım" dedi. 

Sözlerine devam eden Ulusoy şöyle konuştu: Bunları sana söylüyorum hatta buraya yazdım diye kızacaksın da belki ama herkesin önünde de teşekkür etmem gerek. Ne şanslıyım ki hayırlı bir evlat, dürüst, merhametli, adaletli bir insan ve en önemlisi pırlanta gibi bir kalp benim yanımda...  İyi ki varsın. Ömrüm boyunca dualarımdasın. Güzel ruhların birbirini bulduğuna emindim hep öyle de oldu. Nice Mutlu yıllarımız olsun inşallah. Kalbim senin. Allah bizi nazarlardan korusun."


 

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