Babasının efsanesini yaşatacak! Yıllar sonra Türkiye'ye dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, transferde sürpriz bir hamleye daha imza atmak üzere. Yuruncu-yeşilliler, Rumen futbolunun önemli yeteneklerinden Ianis Hagi ile prensip anlaşmasına vardı.

3 YILLIK ANLAŞMA YOLDA

Romanya basınında Fanatik’in haberine göre; 1 Temmuz’dan bu yana kulüpsüz olan Ianis Hagi, Fatih Karagümrük ve İspanyol ekibi Elche’den gelen teklifleri geri çevirdi. Elche’nin önerisinin iki katını teklif eden Alanyaspor ile el sıkışan Rumen yıldızın, resmi sözleşmeye imza atmak için Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Anlaşmanın 3 yıl olması planlanıyor.

İSTANBUL’DA DOĞDU, İLK KEZ TÜRKİYE’DE OYNAYACAK

22 Ekim 1998’de, babası George Hagi’nin Galatasaray forması giydiği dönemde İstanbul’da doğan Ianis Hagi, profesyonel kariyerinde ilk kez Türkiye’de sahne alacak.

KARİYERİ VE İSTATİSTİKLERİ

10 numara pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, daha önce Viitorul, Fiorentina, Genk, Rangers ve Alaves formalarını giydi. Kariyerinde çıktığı 289 maçta 57 gol atıp 51 asist yaptı. Geçen sezon ise 32 maçta 5 gol ve 7 asist üreterek dikkat çekti.