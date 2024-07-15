Babasının istismar ettiği çocuğa devlet tazminat ödeyecek. AYM’den dikkat çekecek karar

.2009 yılında Ankara'da 14 yaşındaki A.Ç. isimli kız çocuğunun babası tarafından taciz edildiği iddiası üzerine annesinin açtığı davada yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Hürriyet’ten Hasan Benli’nin haberine göre, Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğine dair mahkûmiyetini gerektirecek nitelikte delil bulunmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

A.Ç’nin avukatı Şahin Antakyalıoğlu ise “sağlık raporların dikkate alınmaması” ve “ babanın sürekli porno filmler izleyen bilgisayarın incelenmemesi” nedeniyle etkili bir yargılama yapılmadığını gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru talebinde bulundu.

AYM, “kötü muamele yasağının usul boyutunun” ihlal edildiğine hükmederek, ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılmak üzere kararının bir örneğini Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Ayrıca, AYM, istismara uğrayan küçük çocuğa devlet tarafından 20 bin TL manevi tazminatın ödenmesine de karar verdi.