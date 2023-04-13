Tolga Çevik kızıyla galaya katıldı. Babasının kopyası

Oyuncu Tolga Çevik, 19 yıl önce Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Yılmaz ile evlenmiş mutlu çift 2005’te Tan'ı 2006’da da kızı Tuna'yı kucağına almıştı.

Oğlu ve kızıyla renkli karelerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Çevik dün, kızı Tuna ile Özür Dilerim filminin özel gösterimine katıldı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan baba-kıza çevredekilerin ilgisi büyük oldu.

17 yaşındaki Tuna ile bir Film hazırlığında olduğunu söyleyen Çevik, “Çocuklar 'güzel bir şey yaptı' diye bekliyorum. Eğlenmeye geldik. İnşallah bu sıkıntılı dönemde izleyenlere neşe gelir. Biz de dünya turnesindeydik. Bitirdik, yeni döndüm. Biraz çiçekler açsın, filmimizi çekmeye başlayacağız. Senaryo hazır zaten. Baba-kız beraber oynayacağız.” dedi.

17 yaşındaki Tuna'nın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

