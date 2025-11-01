Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Eskin Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, evinin önünde oyun oynadığı sırada babasının kullandığı TIR'ın altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdulkadir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Eskin Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayın ardından ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürülen babanın, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.