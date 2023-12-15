Babasının ve babaannesinin evini yakan zanlı polis merkezinde de bilgisayara zarar verdi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen İ.B.(33) aynı binada bulunan babasının ve babaannesinin evini kundaklayıp kaçtı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, İ.B. polis tarafından gözaltına alındı.

Götürüldüğü polis merkezinde taşkınlık yapıp bilgisayara da zarar verdiği ileri sürülen İ.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.B. "devlet malına zarar vermek" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirdi.