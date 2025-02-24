Babel derbi tahminini yaptı: Maçın skorunu duyurdu

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbinin geri sayımında artık sona gelindi.

Galatasaray ya da Fenerbahçe formalarıyla bu heyecanı daha önce yaşamış birçok futbolcu dev maç için skor tahminlerinde bulunmaya devam ediyor.

Son olarak Türkiye'ye de Kasımapaşa, Galatasaray ve Beşiktaş'ın formalarını giyen Ryan Babel, derbi için skor tahmininde bulundu.

Babel, Asist Analiz'e yaptığı açıklamada, "Derbi için skor tahminim 2-1" dedi.

Hollandalı eski futbolcu, Galatasaray'ın 2 golünü de Victor Osimhen'in atacağını belirtti.