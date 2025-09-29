Babel Galatasaray'ı özellikle iki oyuncuya karşı uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın Liverpool ile karşı karşıya geleceği dev maç öncesi iki takımda da forma giymiş eski Hollandalı futbolcu Ryan Babel'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Liverpool’un karşı karşıya geleceği dev maç öncesi iki takımda da forma giymiş olan Ryan Babel, TRT Spor’a özel açıklamalarda bulundu.

"RAMS PARK HER RAKİP İÇİN ZOR"

Karşılaşmanın her sonuca açık olduğunu söyleyen Babel, “Galatasaray her zaman zorlu bir rakiptir çünkü çok iyi bir kadrosu var ve sezona da çok iyi başladı. Frankfurt karşısında istenmeyen bir sonuç alındı ama RAMS Park’ta oynanacak maçlar her rakip için çok zordur.” dedi.

hell.jpg

"TÜRK TARAFTARLARIN TUTKUSU BAŞKA"

RAMS Park ile Anfield’ın atmosferini kıyaslayan eski milli futbolcu, “Atmosferleri arasında farklar var. İki stadyum da eşsiz. İngilizler futbola çok tutkulu ama Türk taraftarların tutkusunu gördüğünüzde hiç kimsenin onlar gibi olmadığını anlıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

v.jpg

'ISAK VE GRAVENBERCH'E DİKKAT'

Galatasaray’ın özellikle Liverpool’un iki ismine odaklanması gerektiğini belirten Babel, “Galatasaray bence Isak’a dikkat etmeli. Henüz yüzde 100 hazır değil ama çok tehlikeli bir oyuncu. Aynı zamanda Gravenberch de orta sahayı domine eden ve sezona çok iyi başlayan bir futbolcu. Biz hep golcülerden bahsederiz ama çoğunlukla maçı kontrol eden orta saha oyuncularıdır. Galatasaray kesinlikle Gravenberch’e dikkat etmeli.” diye konuştu.

gs.jpg

"ÇOK DAHA TECRÜBELİ VE YETENEKLİ TAKIM"

Galatasaray’ın bugünkü kadrosunu kendi dönemine göre daha güçlü bulduğunu ifade eden Babel, "Bu kadro, benim Galatasaray’da oynadığım zamanki kadrodan çok daha iyi. Biz gelişmeye çalışan bir takımdık. Bugünkü kadroya baktığınızda çok daha tecrübeli ve yetenekli bir takım görüyoruz. Şu anki Galatasaray hem ligde hem de Avrupa’da başarıya ulaşmaya çok daha hazır.” dediç

