Babylon Labs, Türkiye’deki ilk etkinliğini gerçekleştirdi

Türkiye’de dijital varlık sektörüne ilişkin yasal düzenlemeler netleşirken, küresel blokzinciri ve Web3 şirketleri de Türkiye’deki kripto ve Web3 topluluğuyla bağ kurmak için yürüttükleri faaliyetlere hız verdi. Babylon Bitcoin staking protokolünün geliştiricisi Babylon Labs de bu kapsamda, Türkiye’deki ilk etkinliğini İstanbul’da 100 kişilik özel bir iftar gecesiyle gerçekleştirdi.

Sektör liderlerini, geliştiricileri ve blokzinciri meraklılarını bir araya getiren etkinlik, Babylon Labs’in Türkiye’deki varlığını genişletme, Türk blokzinciri ve Web3 topluluklarıyla etkileşimi artırma konusundaki kararlılığını gösterdi. Babylon protokolünün Kurucu Ortağı ve Babylon Labs’in CTO’su Fisher Yu da katılımcılar arasında yer aldı.

YENİLİKÇI STAKING ÇÖZÜMLERİNİ TANITTI

Bitcoin güvenliğini paylaşımlı hâle getiren protokollerle Bitcoin destekli merkeziyetsiz bir dünya inşa etmeyi hedefleyen ve Bitcoin sahiplerinin BTC’lerini PoS zincirleri, Katman-2’ler, ve Veri Erişim (DA) katmanları gibi diğer merkeziyetsiz sistemlerde kilitlemelerine olanak tanıyan çözümler geliştiren Babylon Labs tarafından gerçekleştirilen iftar etkinliği, Babylon’un teknolojik başarıları ve gelecek vizyonu hakkında derinlemesine tartışmalara da ev sahipliği yaptı.

Bitcoin’in ana akım tarafından daha önce hiç olmadığı kadar ilgi gördüğünü, ancak altcoin ekosistemiyle finans dünyası arasında hâlâ bir boşluk olduğunu vurgulayan Fisher Yu, “Babylon, bu boşluğu kapatmak için burada. Bitcoin doğası gereği atıl bir varlık olarak kabul edilir, ancak Babylon’un staking yazılımı sayesinde yeni özel kullanım alanları ortaya çıkabilir. Bu sayede BTC, altcoin ekosistemine güvenlik likidite ve yeni kullanıcılar getirebilir. Ayrıca altcoin’ler de Bitcoin sahiplerine doğrulama (validasyon) ödülleri kazanma fırsatı sunabilir. Tıpkı İstanbul’un Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlaması gibi, Babylon da protokollerinin bu iki dünyayı birleştiren, sarsılmaz bir bağ olmasını istiyor” dedi.

57 BİNDEN FAZLA BİTCOİN STAKE EDİLDİ

Babylon tarafından geliştirilen Bitcoin staking protokolünün dönüm noktalarına da değinen Fisher Yu, “Dünyanın ilk güvenilir ve kendi kendine saklama ilkesine dayanan Bitcoin staking protokolü olan Babylon Bitcoin staking protokolü, BTC sahiplerinin Bitcoin ağı üzerinde güvenlik kontrollerini koruyarak Bitcoin’lerini kilitlemelerine olanak tanıdı. İlk aşamada, o dönemde yaklaşık 6 milyar dolara karşılık gelen 57.290,61 BTC stake edildi. 135 bini aşkın kişinin katıldığı bu staking işlemleri, Bitcoin staking çözümlerine yönelik güçlü talebi de ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Babylon Labs’in ikinci aşamada Babylon Genesis zincirini başlattığını belirten Babylon protokolü Kurucu Ortağı ve Babylon Labs CTO’su Fisher Yu, “Bu zincir, Bitcoin’in güvenliğini sağlamak için birinci aşamada kilitlenen BTC’yi kullanacak olan ilk Bitcoin Security Network (BSN) olacak. Aynı zamanda Babylon Genesis, diğer BSN’lerin Bitcoin’in güvenliğinden yararlanmasını sağlayan bir kontrol merkezi işlevi görecek. Kendimizi blokzinciri dünyasının Panama Kanalı veya Singapur Boğazı gibi kaçınılmaz bir bağlantı noktası olarak konumlandırıyor. Temel amacımız, Bitcoin, altcoin’ler ve geleneksel finansal ekosistem arasında kusursuz entegrasyon sağlamak” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEKİ BLOKZİNCİRİ TOPLULUĞUNU ÖNEMSİYORUZ”

Babylon Labs’in Bitcoin’in yüksek güvenliğini ve geniş benimsenmesini, PoS sistemlerinin verimliliği ve ölçeklenebilirliğiyle birleştirerek Bitcoin’in kullanım alanlarını artırmak için çalıştığını vurgulayan Fisher Yu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Türkiye, küresel blokzinciri ekosisteminde önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Bu durum, Türkiye’yi Babylon protokolü için stratejik bir pazar haline getiriyor. Türkiye’deki ilk etkinliğimizi, yerel toplulukla derin bağlantılar kurma, blokzinciri okuryazarlığını teşvik etme ve Türkiye ekosistemi içinde yeni işbirlikleri keşfetme fırsatı olarak görüyoruz. Türkiye’deki toplulukla bağlarımızı güçlendirmekten ve bölgedeki blokzinciri ekosistemine katkıda bulunmaktan heyecan duyuyoruz.”