Baca temizlerken 5. kattan düşerek öldü

Gölova ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Ercan Arslan baca temizliği yapmak için 5 katlı bir binanın çatısına çıktı. Temizlik işlemi sırasında dengesini kaybeden Arslan, metrelerce yükseklikten yere düştü. Arslan’ın düşüşünü gören vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Arslan’ı ambulansla Gölova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalenin ardından, durumunun ciddiyetini göz önünde bulunduran sağlık ekipleri Arslan’ı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ancak, tüm çabalara rağmen Ercan Arslan hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Arslan'ın düşüşü ve ölümüne neden olan durumun araştırılması için yetkililer tarafından gerekli incelemeler yapılacak.