Konya’nın Bozkır ilçesinde baca temizliği sırasında çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Tarlabaşı (Bekele) Mahallesinde yaşandı. Müstakil evde baca temizliği yapan bir vatandaş, evinin bacasını yakarak temizlemeye çalıştı. Bacadan çıkan ateş ise çevredeki ağaçlara sıçrayarak küçük çaplı bir yangının başlamasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

Özellikle kış aylarında benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara baca temizliği gibi işlemlerde daha dikkatli olması uyarısında bulunuldu.