Baca yangını 2 evi yaktı

Manisa’da bir evde, soba bacasından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Alevler, bitişikteki evin de çatısına da sıçradı. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken, bir ev kullanılmaz hale geldi, diğer evde de maddi hasar oluştu.

Baca yangını 2 evi yaktı

İHA'nın haberine göre, Salihli’ye bağlı Kurttutan Mahallesi'ndeki Nuri Turan’a ait tek katlı evde, soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkmasına neden oldu.

Evi saran alevler, yandaki evin de çatısına sıçradı. Mahalle halkı kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü.

Yangında Nuri Turan’a ait ev kullanılamaz hale gelirken, diğer evin ise çatısında hasar oluştu.

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