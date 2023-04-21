Baca yangını 2 evi yaktı

Manisa’da bir evde, soba bacasından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Alevler, bitişikteki evin de çatısına da sıçradı. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken, bir ev kullanılmaz hale geldi, diğer evde de maddi hasar oluştu.