Bacadan çıkan alevler Kargın Köyü'nü korkuttu!

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, Tosya’nın Kargın köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mustafa ve Ümmehan Şen çiftinin evinin çatısında bacadan kaynaklanan yangın çıktı.

Alevleri gören köy sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında evde ciddi maddi hasar oluşurken, ekiplerin çabalarıyla evin tamamen yanması engellendi.

Yangın sırasında evde mahsur kalan Ümmehan Şen, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı. Şen’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

