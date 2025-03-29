Bacadan çıkan yangın ahır ve samanlığı küle çevirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bacadan çıkan yangın ahır ve samanlığı küle çevirdi

Tokat'ta meydana gelen yangında 1 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın 15.00 sıralarında Tokat merkeze bağlı Akın Köyünde meydana geldi.

İddiaya göre Ahmet Çelik'e ait evin bacasından çıkan yangın samanlığa sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek 2 ahıra de sıçradı.

2 AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Samanlık ve ahırdaki dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Tokat Belediyesi ile ilçe belediyelerini itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bacadan çıkan yangın ahır ve samanlığı küle çevirdi

Bacadan çıkan yangın ahır ve samanlığı küle çevirdi

Bacadan çıkan yangın ahır ve samanlığı küle çevirdi

Bacadan çıkan yangın ahır ve samanlığı küle çevirdi

Son Haberler
Lodos, İnegöl’ü toz bulutu ile kapladı
Lodos, İnegöl’ü toz bulutu ile kapladı
Minik yaramaz namaz kılan yaşlı adamı yere serdi
Minik yaramaz namaz kılan yaşlı adamı yere serdi
Erdoğan ve Abbas’tan Filistin için birlik mesajı
Erdoğan ve Abbas’tan Filistin için birlik mesajı
Körfez Belediyesi mezarlıklarda fidan dağıttı
Körfez Belediyesi mezarlıklarda fidan dağıttı
Adana’da borç kavgası! Sokak ortasında feci şekilde dövdüler
Adana’da borç kavgası! Sokak ortasında feci şekilde dövdüler