Bacadan sıçrayan alevler evi küle çevirdi

Yangında can kaybı yaşanmazken, yaşadığı üzüntü nedeniyle fenalaşan ev sahibi Ramazan K.'nın annesi Havva K.'ya olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6884 Sokak'ta bulunan 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre alt katta kiracı olarak oturan kişi, sobada temizlik amacıyla atık yaktı.

Bacadan sıçrayan kıvılcımlar üst kattaki Ramazan K.'ya ait daireye sıçradı. Evden yayılan dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÜST KAT KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, üst kat tamamen kullanılamaz hale geldi.

RAHATSIZLANAN ANNEYE SAĞLIK KONTROLÜ

Yangını haberini alınca büyük üzüntü yaşayan Ramazan K.'nın annesi Havva K.'nın tansiyonu yükseldi. Sağlık ekipleri Havva K.'ya olay yerinde müdahalede bulundu. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, ikamette maddi hasar meydana geldi. Diğer yandan yangın anında ise Ramazan K.'nın evde olmadığı öğrenildi.