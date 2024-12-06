Bacağı kırılan kedi acil servise gitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bacağı kırılan kedi acil servise gitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bacağı kırılan kedi, zoraki bir şekilde İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine geldi. Kediye belediye ekipleri sahip çıkıp tedaviye aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bacağı kırılan kedi, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine geldi. Yaralı kedi, sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

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Olay İnegöl Devlet Hastanesi Acil Serviste meydana geldi. Sokakta aracın ezmesi üzerine bacağı kırılan sokak kedisi sürünerek İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine geldi.

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Yaralı kediyi gören sağlık ekipleri İnegöl Belediyesini arayarak destek istedi. Yaralı kedi olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekipleri tarafından alınarak tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.

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