Olay, dün akşam saatlerinde, Koçarlı’nın Cincin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hilmi Bahar, bir akrabasının düğününden önce evin önünde düzenlenen eğlenceye katıldı.

Otururken, aniden bacağında acı hisseden Bahar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bahar'ın yorgun mermiyle bacağından vurulduğu belirlendi. Bahar'ın bacağına saplanan merminin operasyonla çıkarılacağı da ifade edildi.

Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma ekipleri, silahı kim ya da kimlerin ateşlediğinin araştırıldığını bildirdi.