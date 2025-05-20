Bacağına saplanan demirle hastaneye gitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçe duvarından atlarken korumalık demiri bacağına saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi Erdoğdu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. Oyun oynayan 11 yaşındaki A.O., bahçe duvarının üzerinden atlamaya çalıştığı sırada, sağ bacağı koruma demirine saplandı. Duvarda asılı kalan çocuğu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, koruma demirlerini demir kesme makinesiyle kesti. Yarım saat süren çalışma sonucu kurtarılan çocuk, bacağına giren demirle ambulansa alınıp İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.O., bacağındaki demirin çıkarılması için ameliyata alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.