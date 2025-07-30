Bacağından vuruldu sedye istemedi yürüdü gitti

Olay, gece saatlerinde Çerdiğin Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerlerken sokağa giren Savaş D. (47), burada tanımadığı bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Saldırıda Savaş D.'nin bacağına isabet eden mermiyle yaralanması üzerine, silah sesini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil'e haber verdi.

İhbarı değerlendiren yetkililer, olay yerine polis ve sağlık görevlilerini yönlendirdi. Bölgeye hızla intikal eden sağlık personeli, yaralıya ilk yardım müdahalesini yerinde gerçekleştirdi. Tedavisi yapılan şahıs daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne nakledildi.

Hastanede sedyeyle taşınmayı reddeden mağdur, yaralı bacağına rağmen yürüyerek inmeyi seçti. Acil servise kendi başına giren yaralının genel durumunun stabil olduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan iki aracın varlığını belirleyerek şüphelilerin izini sürmeye başladı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.