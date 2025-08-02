Bacak ağrılarındaki gizli katil! Uzmanlardan kritik uyarılar

Bacak ağrıları, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bir şikayet olsa da, uzmanlar bu durumun ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceği konusunda uyardı.

Kardiyoloji uzmanları, bacak ağrılarının özellikle periferik arter hastalığı (PAH) gibi sessiz ilerleyen ve ölümcül sonuçlara yol açabilen bir hastalığın belirtisi olabileceğini vurguladı.

Erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığını belirten uzmanlar, risk grubundaki bireylerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI: SESSİZ AMA ÖLÜMCÜL

Periferik arter hastalığı, bacaklara kan akışını sağlayan atardamarların daralması veya tıkanmasıyla ortaya çıktı. Bu durum, özellikle yürürken bacaklarda ağrı, kramp, uyuşma veya soğukluk gibi belirtilerle kendini gösterdi.

Kardiyoloji Uzmanları, “Yürürken bacakta ağrı ya da kramp oluşuyorsa ve bu ağrı dinlenince geçiyorsa, bu durum ciddi bir damar hastalığının işareti olabilir. Sigara kullanımı, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve 50 yaş üstü olmak, PAH riskini artırıyor” dedi.

Uzmanlar, bu belirtilerin kalp krizi veya felç gibi daha ciddi komplikasyonlarla bağlantılı olabileceğini de ekledi.

Uluslararası alanda yapılan araştırmalar da bu görüşleri destekledi. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. John Smith’in liderliğinde yürütülen bir çalışma, periferik arter hastalığının erken evrelerde genellikle fark edilmediğini ve teşhis konulduğunda hastalığın ileri bir aşamada olabileceğini ortaya koydu.

Dr. Smith, “Bu hastalık, damar sertliğiyle bağlantılıdır ve sadece bacakları değil, kalp ve beyin gibi hayati organları da etkileyebilir” dedi.

The Lancet dergisinde yayımlanan bir makale, PAH’ın küresel olarak her yıl milyonlarca insanın hayatını tehdit ettiğini ve erken teşhisle yaşam kalitesinin önemli ölçüde artırılabileceğini belirtti.

BELİRTİLER VE RİSK FAKTÖRLERİ

Bacak ağrıları, genellikle kas yorgunluğu veya basit bir kramp olarak düşünülse de, altta yatan ciddi nedenler göz ardı edilmemeli.

Uzmanlar, özellikle şu belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

-Yürürken bacaklarda ağrı, kramp veya yorgunluk hissi

-Dinlenince geçen, ancak hareketle tekrarlayan ağrılar

-Bacaklarda soğukluk, renk değişikliği veya uyuşma

-İyileşmeyen yaralar veya ciltte morarma

Bu belirtiler, özellikle sigara içenlerde, diyabet veya hipertansiyon hastalarında ve hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olanlarda daha sık görüldü.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden kardiyovasküler hastalıklar uzmanı Dr. Emma Johnson, “Periferik arter hastalığı, genellikle damar sertliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Sigara, yüksek kolesterol ve obezite gibi faktörler, bu hastalığın başlıca tetikleyicileridir” dedi.

Johnson, düzenli egzersizin ve sağlıklı beslenmenin hastalığın önlenmesinde kritik rol oynadığını belirtti.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Uzmanlar, bacak ağrılarının sürekli hale gelmesi durumunda vakit kaybetmeden bir kardiyoloji veya damar cerrahisi uzmanına başvurulmasını önerdi.

Doppler ultrason gibi basit bir görüntüleme yöntemiyle damar yapısı incelenerek hastalığın teşhisi konulabiliyor.

Uzmanlar, “Erken tanı, hem hayat kurtarır hem de yaşam kalitesini artırır. Ameliyatsız tedavilerle bile birçok hastada olumlu sonuçlar alınabiliyor” dedi.

Uluslararası Kardiyoloji Derneği’nin raporuna göre; PAH teşhisi konulan hastaların %70’inde erken müdahale ile ciddi komplikasyonlar önlenebildi.

Dr. Smith, “Hastalar genellikle belirtileri ciddiye almıyor. Ancak basit bir muayene ve yaşam tarzı değişiklikleri, bu hastalığın ilerlemesini durdurabilir” diye ekledi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, bacak ağrılarını hafifletmek ve damar sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:

Sigarayı bırakın: Sigara, damar tıkanıklığının en büyük nedenlerinden biri.

Düzenli egzersiz yapın: Günde 30 dakika yürüyüş, kan dolaşımını iyileştiriyor.

Sağlıklı beslenin: Doymuş yağlardan uzak durmak ve sebze-meyve ağırlıklı bir diyet uygulamak, damar sağlığını destekliyor.

Kilonuzu kontrol edin: Obezite, damar hastalıkları için önemli bir risk faktörü.

İHMAL ETMEYİN!

Bacak ağrıları, çoğu zaman basit bir yorgunluk gibi görünse de, sessiz bir tehlikenin habercisi olabilir.

Uzmanlar net uyarısında, “Bu belirtileri görmezden gelmek, ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir. Erken teşhis, hem yaşam sürenizi uzatır hem de konforlu bir hayat sunar.” sözlerini kullandı.

Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.