Bacak ağrılarının gizli sebepleri... Yürümek bile ağrıya neden oluyorsa ne yapmalı?

Bacak ağrısının birçok farklı nedeni olabileceği söylendi. Kas krampları, kan akışındaki bozukluklar, sinir sıkışmaları ve damar hastalıkları bunlardan sadece birkaçı olabileceğinin altı çizildi. Bacak ağrısının olası nedenlerine ve bu durumu nasıl önleyebileceğimize odaklandı.

KAS KRAMPLARI: YÜRÜRKEN HİSSETTİĞİNİZ AĞRININ YAYGIN NEDENİ

Kas krampları, özellikle bacaklarda yoğun ağrıya neden olabilen bir durum. Kasın aniden kasılması, genellikle birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Yürürken ya da egzersiz yaparken bacak kaslarındaki bu ani gerilme, özellikle sıklıkla görülen bir şikayet. Kas kramplarının en yaygın nedeni, aşırı egzersiz, yetersiz ısınma, sıvı kaybı ve elektrolit dengesizliği.

Spor hekimi Dr. Sarah Thompson, "Kas krampları, genellikle yetersiz sıvı alımı veya mineral eksiklikleri nedeniyle kasın düzgün çalışmaması sonucu oluşur. Özellikle potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi elektrolitlerin dengesizliği, kas kramplarına yol açabilir" dedi.

Ayrıca, aşırı egzersiz yapan kişilerde bu tür ağrılar daha sık görülebilir. Uzun süreli egzersiz veya yürüyüş sırasında kaslar yorulmuş ve bu da kramp oluşturmuş olabilir.

DAMAR HASTALIKLARI: KAN AKIŞININ AZALMASI BACAK AĞRILARINA NEDEN OLUYOR

Bacaklarda ağrıya yol açan bir diğer yaygın sebep, damar hastalıkları. Özellikle periferik arter hastalığı (PAH), bacaklarda ağrıya yol açan en yaygın damar hastalıklarından biri. PAH, bacaklara kan taşıyan damarların daralması veya tıkanması sonucu gelişir. Bu durum, bacaklarda yetersiz kan akışına ve dolayısıyla ağrıya neden olabilir.

Kardiyolog Prof. Dr. James Miller, "Periferik arter hastalığı, bacaklarda egzersiz veya yürüyüş sırasında ağrıya yol açabilir. Bu durum, kan akışının azalması nedeniyle bacak kaslarının oksijen alamamasından kaynaklanır" dedi.

PAH, genellikle yaşlı bireylerde, sigara içenlerde ve diyabet hastalarında daha sık görülür.

Bacaklardaki ağrı, bazen sadece dinlenme ile geçmeyebilir ve bu durum ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bacaklardaki damarların tıkanması, ilerleyen dönemde daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir.

SİNİR SIKIŞMASI: BACAK AĞRISININ DİĞER BİR SEBEBİ

Bacaklarda ağrının bir diğer olası nedeni, sinir sıkışması. Sinir sıkışması, genellikle bel fıtığı, diz ve kalça problemleri gibi durumlarla ilişkili. Sinirlerin baskı altında kalması, bacaklarda ağrıya, uyuşma ve karıncalanmalara yol açabilir.

Nörolog Dr. Laura Stevens, "Sinir sıkışması, bacaklarda ağrıya neden olabilir ve bu ağrı genellikle bacakların arka kısmında, dizin alt kısmında hissedilir. Sinirlerin baskı altında olması, bacakların güçsüzleşmesine ve yürürken ağrıya yol açabilir" dedi.

Sinir sıkışması, genellikle uzun süreli oturma, yanlış duruş veya vücutta ağır yük taşımak gibi durumlarla ilişkili. Bu tür ağrılar, tedavi edilmezse daha ciddi sinir hasarlarına yol açabilir.

BACAK AĞRISINA NEDEN OLAN DİĞER FAKTÖRLER

Bacaklarda ağrıya yol açabilecek diğer faktörler arasında aşırı kilo, uyumsuz ayakkabılar, kötü duruş, yetersiz egzersiz, vücutta iltihaplanma, artrit ve bazı ilaçlar yer alır. Ayrıca, bazı yaşam tarzı faktörleri de bacak ağrılarının ortaya çıkmasında etkili olabilir.

Fizyoterapist Dr. Emily Richardson, "Bacak ağrısının nedeni bazen basit yaşam tarzı değişikliklerinden kaynaklanabilir. Uygun ayakkabı seçimi, düzenli egzersiz yapma ve doğru duruş, bacak sağlığını iyileştirebilir" dedi.

BACAK AĞRISI İÇİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Bacaklarda ağrı hissedildiğinde ilk adım, ağrının nedenini doğru şekilde belirlemek olduğu bildirildi.

Kas kramplarını önlemek için yeterli sıvı almak, düzenli egzersiz yapmak, elektrolit dengesini korumak önemli.

Damar hastalıkları ve sinir sıkışması gibi daha ciddi sağlık sorunları söz konusuysa, bir doktora başvurmak gerektiğinin altı çizildi.