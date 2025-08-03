Bacak ağrısı kalpten götürebilir

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Erhan Yazıcı, yürürken bacaklarda ağrı, uyuşma ve kramp gibi şikâyetlerin hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yazıcı, "Bacak damarlarında tıkanıklık varsa, bu durum genellikle kalp damarlarında da sorun olduğuna işaret eder. Yani periferik arter hastalığı olan bir kişinin kalp krizi veya felç riski de yüksektir. Sigara kullanımı, hipertansiyon (yüksek tansiyon), yüksek kolesterol, diyabet (şeker hastalığı), 50 yaş ve üzeri bireyler, tedavi ameliyatsız da olabiliyor" dedi.

Uzm. Dr. Yazıcı, erken teşhis edilen vakalarda ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle başarılı sonuçlar alındığını belirtti.

Belirtilerle ilgili konuşan Uzm. Dr. Yazıcı, "Yürürken bacakta ağrı ya da kramp oluşuyorsa, dinlenince geçen ağrılar sık sık tekrarlıyorsa, sigara kullanıyor, hipertansiyon veya diyabet hastasıysanız, 50 yaş üstüyseniz ve hareketsiz bir yaşamınız varsa zaman kaybetmeden bir kardiyoloji uzmanına başvurun." diye konuştu.