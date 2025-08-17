Bacak kaslarından dil yaptılar

Kaynak: Haber Merkezi
Bacak kaslarından dil yaptılar

Dil kanserine yakalanan bir hastanın dilinin yüzde 80'i çıkarıldı. Çare olarak 12 saat süren ağır bir ameliyatla hastaya bacağından alınan kaslarla doku transferi yapıldı.

Dil kanserine tutuldu, dilinin neredeyse bütünü çıkarıldı.

50 yaşındaki hastaya bacağından alınan doku ile yeni bir dil oluşturuldu.

Hasta İstanbul'da yapılan müdahaleyle yaşama yeniden tutundu.

Dildeki tümörlü bölgenin çıkarılması, bacaktan uygun dokunun alınması ve ağız kısmına yerleştirilmesi tek operasyonla yapıldı.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ameliyat 12 saat devam etti.

Doku aktarımının başarısı kadar hastanın yürüme işlevlerinin zarar görmemesi için operasyon büyük bir özenle gerçekleştirildi.

12 Haziran'da yapılan operasyonun ardından hasta hızla sağlığına kavuştu.

Son Haberler
Cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti
Cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti
Yayladağı'nda festival coşkusu
Yayladağı'nda festival coşkusu
Bacak kaslarından dil yaptılar
Bacak kaslarından dil yaptılar
Bakan Fidan’dan Rusya ve Ukrayna teması
Bakan Fidan’dan Rusya ve Ukrayna teması
Kahramanmaraş'ı ayağa kaldıran kaza
Kahramanmaraş'ı ayağa kaldıran kaza