Bacak kaslarından dil yaptılar

Dil kanserine tutuldu, dilinin neredeyse bütünü çıkarıldı.

50 yaşındaki hastaya bacağından alınan doku ile yeni bir dil oluşturuldu.

Hasta İstanbul'da yapılan müdahaleyle yaşama yeniden tutundu.

Dildeki tümörlü bölgenin çıkarılması, bacaktan uygun dokunun alınması ve ağız kısmına yerleştirilmesi tek operasyonla yapıldı.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ameliyat 12 saat devam etti.

Doku aktarımının başarısı kadar hastanın yürüme işlevlerinin zarar görmemesi için operasyon büyük bir özenle gerçekleştirildi.

12 Haziran'da yapılan operasyonun ardından hasta hızla sağlığına kavuştu.