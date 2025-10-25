Hormonal ve genetik temellere sahip olan bu hastalığın yönetiminde anti-inflamatuar beslenme ve özel egzersizlerin destekleyici rol oynadığı, ancak tek başına çözüm oluşturmadığı vurgulandı.

Kadınların yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşüren, bacaklar ve kollarda asimetrik ve ağrılı yağ birikimiyle kendini gösteren Lipödem hastalığının önlenmesi ve tedavisi hakkında süregelen tartışmalar, uluslararası uzmanların yeni açıklamalarıyla farklı bir boyut kazandı.

Lipödemin diyet ve egzersizle tamamen önlenebileceği yönündeki yaygın kanının, bilimsel gerçeklerle çeliştiği ifade edildi. Hastalığın temelinde genetik ve hormonal faktörlerin yattığı belirtildi.

GELENEKSEL YÖNTEMLER TEK BAŞINA YETERSİZ KALDI

Geleneksel kilo verme yöntemleri olan sıkı diyet ve yoğun egzersizin Lipödem dokusunu azaltmada yetersiz kaldığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı.

Lipödem Yağ Dokusu Araştırma Merkezi'nden (Lipedema Foundation) yapılan bilimsel çalışmalar, bu yağ dokusunun normal yağlardan farklı olarak inflamasyon, mikrodolaşım bozukluğu ve lenfatik drenaj sorunları içerdiğini ortaya koydu.

Uluslararası alanda tanınan Klinik Beslenme Uzmanı ve Lipoedema Australia Danışma Kurulu üyesi Megan Pfeffer, hastalığın yönetiminde beslenmenin kritik rolüne dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Lipödemli hastalarda beslenme, yalnızca kilo kaybı için değil, aynı zamanda kronik inflamasyonu yönetmek ve lenfatik akışı iyileştirmek için önemlidir. Anti-inflamatuar, düşük karbonhidratlı veya ketojenik beslenme yaklaşımları semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir, ancak bu durum hastalığı sıfırlamaz."

EGZERSİZ İLERLEMESİNİ DURDURUYOR, BAŞLANGICINI DEĞİL

Özellikle su sporları ve düşük etkili egzersizlerin lenf akışını desteklediği ve ağrıyı azalttığı bilinirken, bu aktivitelerin hastalığın tamamen önüne geçmediği anlaşıldı.

Lipödem araştırmalarında öncü çalışmalar yapan ve tanısal biyobelirteçler üzerine çalışan Dr. Eleni Priglinger, hastalık etiği ve ilerlemesinden sorumlu hücre tipleri üzerindeki çalışmalarıyla tanındı.

Dr. Priglinger, Lipödemin kök nedeninin hala araştırıldığını belirterek, "Lipödemin hormonal etkileşimlerle ilişkili olduğu açık bir şekilde görüldü. Henüz hastalığın başlangıcını kesin olarak durduracak bir yöntem tanımlanmadı. Diyet ve egzersiz, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve eşlik eden şişliği (ödem) kontrol altında tutmak için hayati önem taşıyan muhafazakâr tedavinin bir parçasıdır" ifadesini kullandı.

Uzmanlar, hastaların bu durumu bir başarısızlık olarak görmemesi gerektiğini, hastalığın doğasının diyet ve egzersize dirençli olduğunu vurguladı.

Tedavideki asıl hedefin semptomları hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak olduğu belirtildi. Bu nedenle, uluslararası kılavuzlar, hastalığın yönetiminde özel kompresyon giysileri, manuel lenf drenajı ve ileri vakalarda Lipödem'e özgü liposuction gibi yöntemlerin bütüncül bir yaklaşımla uygulanmasını tavsiye etti.