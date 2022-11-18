﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor

Salı Resitalleri'nin sanat yönetmeni olan Serhan Bali, bu özel müzik gecesini şöyle tanımlıyor: "Buhurizade Mustafa Itri (1640-1711), Johann Sebastian Bach'tan (1685-1750) kırk yıl kadar önce doğdu ve 40 yıl kadar önce öldü, ancak bu iki büyük insan 25 yıllık süre zarfında iki ayrı medeniyetin kültür kutupları olarak dünyamızı ortaklaşa şereflendirdiler. Kozmopolit İstanbul'umuzun en kozmopolit ilçesi olan Şişli'de, insanlığın ortak mirası olan Bach ve Itri'nin eserlerini buluşturacağımız bu gecede, müziğin tüm sınırları aşan manevi gücüne ve farklı medeniyetlerden gelen insanların birbirlerini anlayabilecekleri yegâne dil olduğu gerçeğine bir kez daha tanıklık edeceğiz."

Konserde müzisyenler Hakan Dedeler (tanbur), Eyüpcan Açıkpazu (ney), Ayşenur Ayyıldız Haksoy (soprano), Gülşah Erol (viyolonsel), Hande Önder (piyano), Serhan Bali (anlatıcı, bariton), dinleyicileri Bach ve Itri'nin dünyalarına götürecekler.