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Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Salı Resitalleri' kapsamında 22 Kasım akşamı Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Doğu ve Batı müziğinin iki güçlü temsilcisi; Bach ve Itri'nin yaşamları ve eserleri müzikseverlerle buluşacak.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:23
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Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor

Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
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Salı Resitalleri'nin sanat yönetmeni olan Serhan Bali, bu özel müzik gecesini şöyle tanımlıyor: "Buhurizade Mustafa Itri (1640-1711), Johann Sebastian Bach'tan (1685-1750) kırk yıl kadar önce doğdu ve 40 yıl kadar önce öldü, ancak bu iki büyük insan 25 yıllık süre zarfında iki ayrı medeniyetin kültür kutupları olarak dünyamızı ortaklaşa şereflendirdiler. Kozmopolit İstanbul'umuzun en kozmopolit ilçesi olan Şişli'de, insanlığın ortak mirası olan Bach ve Itri'nin eserlerini buluşturacağımız bu gecede, müziğin tüm sınırları aşan manevi gücüne ve farklı medeniyetlerden gelen insanların birbirlerini anlayabilecekleri yegâne dil olduğu gerçeğine bir kez daha tanıklık edeceğiz."

Konserde müzisyenler Hakan Dedeler (tanbur), Eyüpcan Açıkpazu (ney), Ayşenur Ayyıldız Haksoy (soprano), Gülşah Erol (viyolonsel), Hande Önder (piyano), Serhan Bali (anlatıcı, bariton), dinleyicileri Bach ve Itri'nin dünyalarına götürecekler.

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