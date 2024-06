Depremin meydana geldiği ilk anlarda, Güneşevler Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı'nda bulunan ve 8 ay önce yaşama açılan Bad-ı Saba Konutları'nın A ve C Blokları yıkıldı. A Blok'ta 42 kişi hayatını kaybetti ve 17 kişi yaralandı. Henüz inşaat halinde olan C Blok'ta ise can kaybı veya yaralanma olmadı.