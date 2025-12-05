Ufak Tefek Cinayetler dizisinin ''Pelo''su olarak hafızalara kazınan Bade İşçil, Saba Tümer'in programına konuk oldu. İşçil, programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır ekranlarda olmayan İşçil, güzelliğin zorluklarından ilk kez bahsetti.

'SÜREKLİ BU DURUMU YAŞIYORDUM'

Kadınlarla pek fazla anlaşamadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Erkeklerle hep daha iyi anlaşabiliyordum. Kadınlar kıskanıyorlar demek istemiyorum ama dışarı atılma, diskalifiye edilme gibi bir durum yaşıyordum sürekli" dedi.

Ünlü oyuncunun bu sözlerine Saba Tümer'den de onay geldi: "Maalesef böyle şeyler oluyor. Hoş ve enerjik kadınlar bazen bu tarz zorluklarla karşılaşıyor."