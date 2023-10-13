Bade adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Bade isminin anlamını araştırıyor. Peki, Bade ne demek? Bade isminin anlamı nedir?

BADE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Bade ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Şarap, içki, mey.

- Maddî ve mânevî sarhoşluk veren, kendinden geçiren, mest eden şey.

- Kadeh.

- İnsanı kendinden geçiren ilâhî aşk.

BADE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Bade ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Bade ismini koymak caizdir.