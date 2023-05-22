Badem göz estetiği ile ilgili bilinmeyenler

ETKİLİ BAKIŞLAR

Op. Dr. Yavuz Özsular, operasyonda hem göz kapakları ve çevresinde oluşan sarkmaların giderildiğini hem de gözlere daha çekik bir görünüm kazandırıldığını anlattı. Bu sayede bakışların daha etkili hale geldiğini dile getiren Dr. Özsular, hastanın durumuna göre ameliyatın genel ya da lokal anestezi altında uygulandığını söyledi.

GÖZ KENARINA NE YAPILIYOR

Özsular, “Badem göz estetiğinde dış göz kenarları daha yukarı taşınması için gözün lateral kantal tendonu ya yukarıya doğru dikişlerle alınır (kantopeksi) ya da kesilip yukarıda yeni yerine adapte edilir. Yapılan bu uygulamalarla gözler daha yatay düzlemde ve çekici görünür. Ameliyat göz laterali kesişim noktasında 1 cm'lik kesi ile açık olarak yapılabileceği gibi alt veya üst göz kapak blefaroplastisi ile kombine olarak da yapılabilir. Ayrıca endoskopik yöntem de tercih edilebilir” şeklinde konuştu

KAÇ GÜN SONRA TABURCU OLUNUYOR

Badem göz estetiğinin yüze daha genç bir ifade kazandırdığının altını çizen Dr. Özsular, “Yaklaşık 1 saat süren bu işlemin ardından hastanın hastanede kalmasına genellikle gerek duyulmaz. 1-2 gün boyunca ameliyatlı bölgede ağrılar olabilir, bunlar için hastaya ağrı kesici reçete edilir. Bir hafta içinde tam iyileşme sağlanır ve hasta hayata yeni görüntüsüyle sorunsuz şekilde devam eder” dedi.