Badem yağının faydaları neler? Tatlı badem yağı cilde iyi gelir mi?

Popülerleşen cilt bakım rutinlerinden olan cilt bakım yağlarına talep attı. Özellikle de badem yağı gibi cilt bakım yağları doğal içerikleriyle çok talep görüyor. Peki, Cilde hangi yağlar iyi gelir? Badem yağının faydaları neler? Tatlı badem yağı nasıl kullanılır?

Son zamanlarda profesyonel bakım yerine doğal yağlarla cilt bakımı daha popüler hale geldi. Bu doğal yağlar, cilt hücrelerinin yenilenmesine destek olarak kırışıklık, ince çizgiler ve sarkma gibi yaşlanma belirtileri ile savaşıyor. Cildi besleyen ve onaran bu yağlar sayesinde her zaman sıkı ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Bu yağların faydasını görebilmek için cilt bakım rutinine dahil etmeniz gerekir. Peki, hangi yağlar cilde iyi geliyor? Badem yağının faydaları neler? Tatlı badem yağı nasıl kullanılır?

BADEM YAĞININ FAYDALARI NELER?

Kuru ciltler için uzun yıllardır kullanılan güçlü besleyici özellikleriyle bilinen badem yağı, doğanın oldukça güçlü bir mucizesi.

Derin kırışıklıkları azaltıyor, izleri yok ediyor. Badem yağı içerisinde bulunan A ve E vitamini derin kırışıklıkları açar kuru cildi anında toparlar.

Nemlendirme etkisini hemen gösterir. Cildin nem kapasitesini artırır.

7 günde cilt tonunu eşitler, kuru cilt nedeniyle derinleşen cilt kırışıklıklarını azaltır. 1 hafta sonra cildinize daha eşit ve dengeli bir renk sağlar.

Lekeler ve izler üzerindeki etkileri ise hücre yenilenmesine göre 20 güne kadar sürer.

Tatlı badem yağı, güçlü fitokimyasallar, vitaminler ve minerallerle doludur.Cilt için çok faydalı olan yüksek yağ asitleri içerir.

Tatlı badem yağının komedojenik değeri 2'dir, yani gözenekleri tıkamaz.

Vitamin ve mineral içeriğine sahiptir.

Göz altı halkalarını azaltabilir.

Yüksek nemlendirici ve besleyici özellikleri sayesinde cilt bariyerini iyileştirir.

Sivilceli ve iltihaplı cilt için birebirdir.

Güneş hasarını tersine çevirmeye yardımcı olur.

Çatlakların görünümünü azaltır.