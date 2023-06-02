Bademcikler alınmalı mı

Editör: Erkavim Yıldırım

Temelde koruyucu işlevleri olan bademcikler, bazı durumlarda hastaya yarar değil zarar vermeye başlarlar. Bademcikler ancak gerekli olduğunda alınmalıdır. Ameliyat edilme şartları ve gereklilikleri çok net belirlenmiştir. Bademciklerin alınma kararı ancak bu şartlara uyarsa verilmelidir. İşte, bademciklerin mutlaka alınması gereken durumlar:

Bademciklerin mutlak alınması şart olmayan, ancak hastanın yaşam kalitesini düşürdüğünden alınması faydalı olan durumlar.

Kronik bademcik iltihabına bağlı ağız kokusu,

Bademcik taşı,

Bademcikte beyaz renkli artıklar (magma) birikimi,

Horlama,

Büyük bademciğe bağlı yutma ve konuşma zorluğu ,

Beta hemolitik grup A streptekok bakterisi taşıyıcılığı (özellikle kalp ve eklem romatizması olanlarda),

Yüksek ateşe bağlı havale geçiren çocuklar.

Çok büyük, birbirine temas eden bademcikler solunum ve beslenme açısından tıkayıcı hale geldilerse alınmalıdır.

Sık tekrarlayan bademcik iltihabı atakları varsa. Yani son 1 yılda 7 kez bademcik iltihabı, son 2 yılda her 5 kez bademcik iltihabı, ve son 3 yılda her yıl 3 kez bademcik enfeksiyon atağı geçiriyorsa bademcikler alınmalıdır.

Hastada uykuda nefes durması (apne) oluyorsa, apne tehlikeli bir hastalık olduğundan alınmalıdır.

Bademcilerin birinde diğerine göre boyutlarda büyüme varsa, tümör şüphesi nedeniyle tanısal amaçlı alınıp patolojiye gönderilmelidir.

Peritonsiller apse geçirdiyse. Yani hastada bademcik iltihabı bademcik sınırlarını aşıp çevresini içeren abseye neden olduysa alınmalıdır.