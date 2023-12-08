Bademin az bilinen yararları neler

Uzmanlar bademi mutluluk kaynağı olarak gösteriyor. Peki başka yararları neler?

Gülsüm Sundu KAYNAK: Haber Merkezi
Bademin az bilinen yararları neler

SİNDİRİM SİSTEMİNİZİ TEMİZLER

Badem lif yönünden son derece yüksek bir besin olması sebebiyle sindirim sisteminiz üzerinde temizleyici bir etkisi vardır.

VÜCUT YAĞINIZI DÜŞÜRÜR

Karın bölgenizdeki yağlardan kurtulmak istiyorsanız, badem sizin gizli silahınız. Sabahları bir avuç badem atıştırmak lif, protein ve iyi yağ dengenizi sağlamakla kalmaz sizi enerjik tutar.

KAN ŞEKERİNİZİ DENGELER

Kan şekeriniz düştüğünde sinir krizi geçiriyorsanız ve elleriniz titriyorsa, ağzınıza birkaç tane badem atmayı deneyebilirsiniz.

KALP SAĞLIĞINIZI DÜZENLER

E vitamini ve antioksidan yönünden zengin olan badem, kalp krizi riskini de azaltan bir besin. Özellikle yüksek kolesterolü olanlar için ideal.

KEMİKLERİNİZ GÜÇLENİR

Diğer kabuklu yiyeceklere oranla bademin daha yüksek kalsiyum içerdiğini biliyor muydunuz? Sadece bu kadar da değil; bademin içeriğindeki muazzam orandaki magnezyum ve fosfor kalsiyumla bir araya geldiklerinde kemik erimesine karşı mücadele eder.

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