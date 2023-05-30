Bademin bilinmeyen yararları

Uzmanlar bademi mutluluk kaynağı olarak işaret ediyor ve ekliyor, “Badem besleyici değeri en yüksek olan kuruyemiştir” İşte badem yemenin bilinmeyen faydaları…

Bademin bilinmeyen yararları

Editör: Naim Arıoğlu

Bademde yüksek miktarda E vitamini bulunuyor. Günde bir avuç badem yemek; protein, demir, fosfor, lif ve magnezyum gibi temel besinleri içeriyor. İşte enerji bombası bademin sağlığımıza katkıları.

VÜCUDUN YAĞ ORANINI AZALTIYOR

Sabahları bir avuç badem atıştırmak lif, protein ve iyi yağ dengenizi sağlamakla kalmaz sizi enerjik tutar. Karın bölgenizdeki yağlardan kurtulmak istiyorsanız, badem sizin gizli silahınız.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Bademin içeriğindeki muazzam orandaki magnezyum ve fosfor kalsiyumla bir araya geldiklerinde kemik erimesine karşı mücadele eder. Diğer kabuklu yiyeceklere oranla badem daha yüksek kalsiyum içeriyor

SİNDİRİM SİSTEMİNİ TEMİZLİYOR

Lif yönünden son derece yüksek bir besin olması nedeniyle sindirim sistemi üzerinde temizleyici bir etkisi var.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Kan şekeri düştüğünde sinir krizi geçiriyorsanız ve elleriniz titriyorsa, ağzınıza birkaç badem atmak yeterli.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Badem E vitamini ve antioksidan yönünden çok zengin. Kalp krizi riskini azaltıyor.

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