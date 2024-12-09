Badminton Milli Takımımız ülkeye ikincilikle döndü

Kaynak: İHA
Badminton Milli Takımımız ülkeye ikincilikle döndü

Avrupa Badminton Karışık Takımlar Şampiyonası ön elemesi müsabakalarına katılan Badminton A Milli Takımı Hollanda'da ikinci oldu.

Avrupa Badminton Karışık Takımlar Şampiyonası ön elemesi müsabakalarına katılan Badminton A Milli Takımı Hollanda'da ikinci oldu.

Avrupa Büyükler Karma Takımlar Avrupa Badminton Şampiyonası gurup müsabakaları Hollanda'nın Haarlem şehrinde yapıldı. Badminton A Milli Takımı bu müsabakada 2 galibiyet 1'de mağlubiyet aldı. Ekseriyası Erzincanlı sporculardan oluşan Milli takım turnuvaya seri başı olarak başlayan ve ev sahipliği yapan 4'ncü gurupta Hollanda ile aynı gurupta yer aldı.

Ukrayna ve Norveç'i 4-1'lik skorlarla yenen milliler son maçında ev sahibi Hollanda ile guruptan çıkma maçı yaptı. Maçtan Hollanda 3-2 galip ayrıldı. Türkiye ikinci oldu.

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