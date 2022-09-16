BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, İsrail’de muhalif lider Netanyahu ile görüştü

İsrail’i ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Likud Partisi ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Binyamin Netanyahu, görüşmeyi, Twitter'da yaptığı paylaşımla duyurdu.

Netanyahu, paylaşımında, "Bu günlerde, tüm Orta Doğu'nun çehresini değiştiren tarihi İbrahim Anlaşmalarının imzalanmasının ikinci yılını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki "barışın" büyük umut vaat ettiğini kaydeden Netanyahu, "Bu anlaşmanın getirdiği refah ve ilerlemeyi görmek her zaman heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid 14 Eylül’de başladığı resmi ziyareti kapsamında İsrail’de dün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Yair Lapid ile birebir ve heyetler arası temaslarda bulunmuştu.

İsrail, 2020'de BAE, Bahreyn, Fas ardından da Sudan ile diplomatik ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı. (AA)