BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

BAE Savunma Bakanlığı tarafından 7 Şubat'tan itibaren deprem bölgelerine yardım için başlatılan 'Yiğit Süvari 2' operasyonu kapsamında bugüne kadar Türkiye'ye 30, Suriye'ye 30 olmak üzere toplam 60 yardım uçağı gönderildi.