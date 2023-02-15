BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere insani yardımlarını sürdürüyor.
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BAE Savunma Bakanlığı tarafından 7 Şubat'tan itibaren deprem bölgelerine yardım için başlatılan 'Yiğit Süvari 2' operasyonu kapsamında bugüne kadar Türkiye'ye 30, Suriye'ye 30 olmak üzere toplam 60 yardım uçağı gönderildi.
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Depremzedelere hava yoluyla gönderilen 1375 tonluk insani yardımlar, gıda ve tıbbi malzemeler ile çadırlardan oluştu. BAE'den bölgeye giden arama kurtarma ekibi de Fransız ekiple birlikte 2 genci enkazdan kurtarmayı başardı.