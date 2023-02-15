15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) deprem felaketlerinin ardından Türkiye ve Suriye'ye 60 yardım uçağı gönderdiği bildirildi.

Galeri Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 11:03
Takip Et
1/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere insani yardımlarını sürdürüyor.

2/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

BAE Savunma Bakanlığı tarafından 7 Şubat'tan itibaren deprem bölgelerine yardım için başlatılan 'Yiğit Süvari 2' operasyonu kapsamında bugüne kadar Türkiye'ye 30, Suriye'ye 30 olmak üzere toplam 60 yardım uçağı gönderildi.

3/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

Depremzedelere hava yoluyla gönderilen 1375 tonluk insani yardımlar, gıda ve tıbbi malzemeler ile çadırlardan oluştu. BAE'den bölgeye giden arama kurtarma ekibi de Fransız ekiple birlikte 2 genci enkazdan kurtarmayı başardı.

4/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

5/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

6/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

7/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

8/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

9/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

10/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

11/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

12/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

13/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

14/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

15/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

16/16
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
2
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
5
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
﻿Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
﻿Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
﻿Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
﻿Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
﻿Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
﻿OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
﻿OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
﻿OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
﻿Depremzedeler için tetanos aşısı uyarısı
﻿Depremzedeler için tetanos aşısı uyarısı
﻿Depremzedeler için tetanos aşısı uyarısı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Adıyaman'da umutlu bekleyiş
﻿Adıyaman'da umutlu bekleyiş
﻿Adıyaman'da umutlu bekleyiş
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Genç öğretmen depremin 9. gününde kurtarıldı
﻿Genç öğretmen depremin 9. gününde kurtarıldı
﻿Genç öğretmen depremin 9. gününde kurtarıldı
﻿Azerbaycan Türkiye'ye 1541 ton insani yardım gönderdi
﻿Azerbaycan Türkiye'ye 1541 ton insani yardım gönderdi
﻿Azerbaycan Türkiye'ye 1541 ton insani yardım gönderdi
﻿İki büyük deprem iki dağı birleştirdi. Dağların arasında geçen yol kapandı
﻿İki büyük deprem iki dağı birleştirdi. Dağların arasında geçen yol kapandı
﻿İki büyük deprem iki dağı birleştirdi. Dağların arasında geçen yol kapandı
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
﻿Depremin 9. gününde 'mucize' arayışı sürüyor
﻿Depremin 9. gününde 'mucize' arayışı sürüyor
﻿Depremin 9. gününde 'mucize' arayışı sürüyor
﻿9 gün sonra mucize. 2 kardeş sağ çıkarıldı
﻿9 gün sonra mucize. 2 kardeş sağ çıkarıldı
﻿9 gün sonra mucize. 2 kardeş sağ çıkarıldı
﻿Arabalar kayan evin altında kaldı
﻿Arabalar kayan evin altında kaldı
﻿Arabalar kayan evin altında kaldı
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi
﻿177 saat sonra hayata yeniden merhaba dedi
﻿177 saat sonra hayata yeniden merhaba dedi
﻿177 saat sonra hayata yeniden merhaba dedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.