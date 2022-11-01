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BAE ve ABD’den 100 milyar dolarlık enerji anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD, temiz enerji projelerine 100 milyar dolarlık yatırım yapmak için stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:42
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BAE ve ABD’den 100 milyar dolarlık enerji anlaşması

BAE ve ABD’den 100 milyar dolarlık enerji anlaşması
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BAE resmi haber ajansı WAM’a göre, BAE’de düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı (ADIPEC 2022) sırasında BAE Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir ile ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein arasında temiz enerji projelerine 100 milyar dolarlık yatırım yapmak için stratejik bir ortaklık anlaşması imzalandı.

Söz konusu projelerin 2035’e kadar her iki ülkede ve dünyada 100 gigawatt üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

BAE SON 10 YILDA 50 MİLYAR DOLARI AŞAN YATIRIM YAPMIŞTI

Haberde, söz konusu ortaklığın, BAE ile ABD’nin 2050 yılına kadar iklim tarafsızlığına ulaşma hedefleri doğrultusunda iklim çalışmalarını ileriye taşımadaki ortak taahhüdünü somutlaştırdığı belirtildi.

Tarafların, teknik uzmanlık, proje yönetimi yardımı ve finansman sağlayarak gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve çevresel açıdan faydalı sürdürülebilir enerji projelerini desteklemek için çalışacağı aktarıldı.

ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Hochstein, “Anlaşma, küresel enerji sektöründeki geçiş sürecini desteklemeye, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye ve iklim krizini acilen ele almaya katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

BAE son on yılda dünya çapında temiz enerji teknolojileri ve çözümlerine 50 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. (AA)

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