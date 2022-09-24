BAE ve Rusya dışişleri bakanları Ukrayna krizini görüştü

BAE ajansı WAM'ın haberine göre, Bin Zayid, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulundaki temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, tüm alanlarda kurulan stratejik ortaklıkların yanı sıra Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. İkili ayrıca enerji ve gıda piyasaları, bu piyasaların istikrarının küresel ekonomi için önemi başta olmak üzere ortak önemi haiz konuları da görüştü.

BAE'li Bakan Bin Zayid, ülkesinin Ukrayna krizi konusunda barışçıl bir çözümü hedefleyen tüm çabaları desteklemeye tamamen hazır olduğunu yineledi.

Rusya ile stratejik ilişkilerinin gücüne ve derinliğine vurgu yapan Bin Zayid, iki ülke arasındaki ortaklığın, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve halklarının refahını artırma vizyonlarını destekleyen birçok başarıya ulaşılmasını sağladığını kaydetti.

(AA)