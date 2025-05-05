BAE’de petrol dışı sektör, büyümeyi devam ettirdi

Kaynak: Haber Merkezi
BAE’de petrol dışı sektör, büyümeyi devam ettirdi

Yeni siparişler artarken istihdam 11 ayın en hızlı seviyesine çıktı, firmalar gelecekten umutlu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) petrol dışı özel sektör, Nisan 2025’te güçlü seyrini korudu. S&P Global tarafından açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 54 seviyesinde sabit kalarak, sağlam iş koşullarının sürdüğüne işaret etti.

Yeni siparişlerdeki keskin artış dikkat çekerken, firmalar biriken işleri azaltmak amacıyla istihdamı 11 ayın en hızlı temposunda artırdı. Ancak bekleyen işler altı ayın en düşük oranında genişledi. Tedarikçi performansında da olumlu gelişmeler yaşandı. Teslimat süreleri, geçen Ağustos’tan bu yana en hızlı şekilde kısaldı.

Fiyatlar cephesinde, hem alım maliyetlerinin hem de personel giderlerinin artması nedeniyle girdi maliyetleri yükseldi. Buna karşın satış fiyatları, Mart ayına kıyasla daha yavaş bir hızla arttı. Tüm bu gelişmelere rağmen, firmaların geleceğe yönelik güveni yükseldi. Bu güven, 2025’in en iyisi olarak kaydedildi ve satış beklentileri ile piyasa dayanıklılığına bağlandı.

BAE’de özel sektörün petrol dışı ayağı, dinamik sipariş yapısı ve iyileşen tedarik zinciriyle büyümeye devam ederken, ekonomik aktivitenin yılın geri kalanında da güçlü kalması bekleniyor.

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