Bafa Gölü'nde doğa yürüyüşüyle ekosistem keşfi

Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD), Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Bafa Gölü'nde bir doğa yürüyüşü düzenledi. Etkinliğe katılan doğaseverler, Latmos (Beşparmak) Dağları'nın güney eteklerini keşfederek bölgedeki doğal güzellikleri ve tarihi değerleri hakkında bilgi edindi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, katılımcılara düzenlenen yürüyüşle ilgili olarak bölgenin tarihi ve coğrafi yapısını tanıttı. Sürücü, Herakleia antik kenti hakkında bilgi verirken, bölgenin antik taşlardan yapılan su kuyusunu ve kamyoncu tarafından götürülen işlemeli taşı anımsattı. Ayrıca, Kapıkırı köylülerinin burada yaşamasının kaçak kazılara karşı bir koruma sağladığını belirtti.

Son yıllarda Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer’in yürüttüğü kazı çalışmalarıyla önemli buluntulara ulaşıldığını vurgulayan Sürücü, Roma Hamamı’nda bulunan timsah mozaiklerinin yanı sıra ilerleyen kazılarla tiyatro gibi yapıtların da gün yüzüne çıkacağını açıkladı. Etkinlikte, profesyonel turist rehberi Hakan Bahçecioğlu, Herakleia’nın antik dönem ticareti, mitolojik hikayeleri ve Bizans Dönemi eserleri hakkında bilgi verdi.

Bafa Gölü’nün ekosistemine dair de bilgiler paylaşan Sürücü, iklim değişikliği ve Büyük Menderes Nehri'ndeki sorunların göldeki su seviyesini etkilediğini ifade etti. Geçmişte yaşanan alg patlamaları kadar olmasa da göl kıyısındaki peltemsi birikimlerin kötü koku yaydığını belirtti. Ayrıca, Latmos Dağları’ndan gelen sularla dolan lagünlerin son dönemlerdeki yağmurlarla birlikte değişiklik gösterdiğini aktardı. Su seviyesinin düşmesiyle bölgedeki Avustralya tüp kurtlarının yayılımına dair bilgi veren Sürücü, katılımcılara Bafa Gölü’nün adaları ve Latmos’un eşsiz jeolojik yapıları hakkında yerinde bilgi sundu. Ancak, Latmos’un 8 bin yıllık kaya resimlerinin en iyi örneklerinden birinin uygun bir yerde olmaması nedeniyle bazı katılımcıların bunu göremediği ifade edildi. Etkinlik yağmurun başlaması ile sona ererken, Herakleia’nın bazı bölümlerinin gezilebildiği bildirildi.