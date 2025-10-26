Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Yağışlar Büyük Menderes Nehri'nde bir canlanma meydana getirdi. Söke Şişme Savağı'nda su kabartılarak tekrar Büyük Menderes Nehri'nin eski yatağına verilmiş durumda. Şu an itibarıyla kapakların açılması dolayısıyla Bafa Gölü'ne tekrar akış sağlanması gerçekleştirildi" dedi.

Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde yer alan 6 bin 721 hektar yüzey alanına sahip, 25 metre derinliğe kadar ulaşan ve 80 familyaya ait 237 cins, 325 tür bitkiyle flamingo başta olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Bafa Gölü'nde artan kirlilik ve kuraklık nedeniyle yaz ayı itibarıyla suda yaklaşık 50 metre çekilme yaşandı. Ekim ayı içerisinde yağışlar ile birlikte Bafa Gölü'ne Büyük Menderes Nehri'nden su akışı sağlanmaya başlandı.

'BAFA GÖLÜ’NDE BİR MİKTAR CANLANMA OLACAK'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Türkiye'deki şiddetli kuraklık ve yağış eksikliği nedeniyle birçok gölümüzde su seviyeleri çekilmiş durumda. Bafa Gölü de bunlardan biri. Yaz aylarında 50 metreye varan bir su çekilmesi söz konusuydu. Su seviyesi azalınca göle giren kirleticilerin etkisiyle, kirletici konsantrasyonunda da büyük artışlar meydana gelmişti. Serçin bölgesi Büyük Menderes Nehri'nin eski yatağında, ekim ayının gelmesiyle berabere bölgeye yağışlarda düşmeye başladı. Yağışlar Büyük Menderes Nehri'nde bir canlanma meydana getirdi. Söke Şişme Savağı'nda su kabartılarak tekrar Büyük Menderes Nehri'nin eski yatağına verilmiş durumda. Şu an itibarıyla kapakların açılması dolayısıyla Bafa Gölü'ne tekrar akış sağlanması gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde Bafa Gölünde bir miktar canlanmayı beraberinde getireceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Doç. Dr. Özçelik, “Bafa Gölü'ne suyun girmesi önemli değil. Suyun kalitesinin de yüksek olması lazım. Büyük Menderes Nehri'nde su kalitesi halen düşük Bafa Gölü'ne giren suyun kalitesi de oldukça düşük. Suyun çıkış noktasındaki kalitesinin izlenmesi ve denetiminin yapılması gerekiyor. Bakanlık Bafa Gölü ve 8 gölün dahil olduğu bir eylem planı içerisindeydi. Su seviyesi ve kirliliği denetlenerek umarım önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı bir ortama kavuşturulur” dedi.